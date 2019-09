CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOGA VENETABURANO Rivincite e conferme dei risultati della Storica alla bella regata di Burano. Per l'intera giornata l'isola ha offerto moltissime iniziative a tifosi e visitatori, che non hanno trovato certo occasione di annoiarsi. Conferme, dicevamo per i maschi: Andrea Bertoldini con Mattia Colombi hanno trionfato anche a Burano e così tra i giovani Rocco Rumonato e Filippo Venchierutti. Le regine spodestate alla Storica, Anna Mao e Romina Ardit sono tornate in cima, con un vantaggio di tre barche su Elena ed Elisa Costantini. Molto bene...