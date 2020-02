L'ultima perla uscita dal festival è Diodato. Vincitore di Sanremo con Fai rumore e protagonista in qualità di ospite dell'edizione 2017 di Voci per la Libertà. La rassegna che da circa vent'anni in Polesine, e in giro per l'Italia, tiene alta la bandiera della musica d'autore, espressa attraverso i testi sui diritti umani, grazie all'abbinamento con Amnesty international. Il cd compilation dei brani proprio di quell'edizione con Diodato, tra l'altro, ha vinto la targa al Premio Tenco.

Voci per la libertà prevede sul doppio concorso riservato agli artisti emergenti e ai big. Ieri gli organizzatori hanno annunciano le dieci canzoni candidate nel 2020 al Premio Amnesty International Italia sezione dei big. Un riconoscimento che va a brani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell'anno precedente. Sono in lizza: Brunori Sas con Al di là dell'amore, Niccolò Fabi con Io sono l'altro, Levante (nella foto) con Andrà tutto bene, Fiorella Mannoia con Il peso del coraggio, Motta con Dov'è l'Italia, Willie Peyote con Mostro, Daniele Silvestri con Qualcosa cambia, Tre allegri ragazzi morti, ospite Pierpaolo Capovilla, con Lavorare per il male, Margherita Vicario con Mandela, The Zen Circus con L'amore è una dittatura.

Il vincitore sarà premiato durante la prossima edizione di Voci per la Libertà Una canzone per Amnesty, in programma dal 17 al 19 luglio a Rosolina Mare (Rovigo).

Il premio, nato nel 2003, viene assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, addetti ai lavori, referenti di Amnesty International e di Voci per la Libertà. Negli anni si sono aggiudicati il riconoscimento: Daniele Silvestri, Ivano Fossati, Modena City Ramblers, Paola Turci, Samuele Bersani, Subsonica, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Fiorella Mannoia & Frankie Hi-Nrg Mc, Enzo Avitabile & Francesco Guccini, Max e Francesco Gazzè, Mannarino, Edoardo Bennato, Nada Malanima, Brunori Sas e Roy Paci.

Per quanto concerne la sezione del premio riservata agli artisti emergenti, è disponibile sul sito www.vociperlaliberta.it il bando di concorso per questa nuova edizione. La scadenza del bando è lunedì 4 maggio. Semifinali e finali si svolgeranno in luglio durante il festival a Rosolina Mare.

