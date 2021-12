Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Vocalizzi, vestaglia, trucco. E poi dietro le quinte un Viva Verdi mormorato tra sé e sé e si va in scena. Cercando di non pensare ai milioni di occhi e di orecchie collegati. Chiara Isotton sarà su quel palcoscenico, accanto alla super diva Anna Netrebko, per la prima in assoluto. Quella del 7 dicembre al Teatro alla Scala. Il soprano bellunese, 36 anni, sarà la Dama di Lady Macbeth nell'opera che inaugura la stagione di Sant'Ambrogio....