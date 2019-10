Vivere sgangherato Parodia da dimenticare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paradossalmente il titolo è l'esatto contrario del film: più che la vita qui è la morte del buon senso. Lei, una Ramazzoti survoltata, è una coatta che sognava di ballare Il lago dei cigni e ora insegna a dimagrire alle culone; lui, un Giannini in dose di sonnifero, è la caricatura di un giornalista free-lance che si spreme le meningi per scrivere quattro righe (l'articolo Meteoriti a Jesolo, si teme per Miss Italia). A dar luce allo loro esistenza arriva una irlandese che supponiamo sia ragazza alla pari (visti i bilanci in rosso) e che...