Vivere di paura. Bisognerebbe spiegare ai nostri premurosi politici, ma è così difficile da essere inutile perfino tentare di farglielo capire, che per salvarci dalla morte stanno seminandola nello stupendo campo della vita. Come? Attraverso la paura. Quando saremo guariti, dico guariti, perché stiamo vivendo tutti da ammalati, ci accorgeremo che dietro di noi qualcuno ha seminato la morte. Non quella che spetta tutti noi dalla nascita, ma una, solo apparentemente diversa, alla quale non potremo comunque sfuggire e che è fatta da tutte le cose che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, ma sarà troppo tardi per farle. Dai! Cerchiamo di scoprire la verità. Se c'è la verità. La verità che è chiara come l'acqua di una sorgente montana, che quando scorre ha il colore e il suono della vita. Così diversa dal tremebondo sopravvivere nella calma immota di una palude maleodorante dentro la quale stiamo arrancando e affondando e dove chi cerca di procedere è un nemico che la vuole così per tutti. Avevamo costruito con gioia la vita assieme. Adesso ci guardiamo con sospetto. Non riusciamo a vedere la parte del viso che ci differenzia dagli animali. Quella che sorride. Perché è coperta da una maschera. Ci sforziamo di guardare nostro fratello con sospetto con gli occhi schiacciati dagli elastici che tengono sospesa la maschera salvifica. Cattivo è chi tiene il naso fuori dalla mascherina, buono quello che lo tiene dentro. Assassino chi non la porta. C'è un Gallo che viene in tutte le televisioni a borbottare un saggio Chicchirichì. Dice: «Se sarete bravi! Ma non lo siete!». Lui è un maestro nello azzerare il dubbio. Per forza! È l'immagine della verità! Mi viene un sospetto. Che sia solo l'immagine televisiva del diavolo? Un Gallo e i suoi compagni dai quali non ho mai udito una parola di speranza. Come non ho mai udito qualche conduttore che gli chieda se per caso potesse rivelarci un protocollo di cura che si discosti dalla mascherina e dalle mani accuratamente lavate e sanificate. Andate fratelli! all'Ospedale dove l'aria che circola è densa del respiro del Covid perché non esiste un ricambio con l'aria pura, quella poca che è rimasta dopo le invettive di Gretha Thumberg. Ansia. Ansia! Aspettiamo un vaccino che aumenterà l'indice di sopravvivenza degli abitanti del mondo dal 97,7% al 99,8%. Perché, dai, osiamo una volta tanto dire che fino ad ora, salvo ulteriori attesissime notizie ferali, il 97,7% è la percentuale dei sopravvissuti alla pandemia tra tutti gli abitanti del mondo. Molti di essi moriranno per l'altra pandemia che se vogliamo riassumerla in un lungo vocabolo, sconosciuto ai potenti, recita: lavorare per dare un senso alla vita. In questi tempi sono però sorti nuovi eroi. Quasi nessuno se ne è accorto. Fa impressione la Capessa di uno Stato europeo che si commuove per i suoi 590 morti, ma si è già asciugata le lacrime tempo fa per i sei milioni di ebrei morti nella pandemia nazista. Per la quale secondo me lei dovrebbe continuare a piangere per il resto dei suoi giorni. Noi con grande signorilità le abbiamo condonato anche i danni di guerra; che, se non lo avessimo fatto, forse non saremmo trattati dalla ineffabile Ursula e dalla sua figlioccia Gretha Thumberg come i pezzenti del continente. Attenzione! Si comincia a sentir parlare del Grande Reset creazione del dottor Karl Schwab (un altro tedesco!) che sortirà dal convegno di teste pensanti del World Economic Forum di Davos (che magia nel nome!), quando si potrà svolgere senza mascherina. Reset vuol dire azzeramento. Di cosa? Ma è chiarissimo. Reset di quello di sbagliato che abbiamo fatto fino ad ora. Cioè tutto o quasi. Reset! Per iniziare un nuovo assetto del mondo vivente (esclusi gli alberi e i cespugli) diretto dalle straordinarie idee umano-finanziarie di Davos. Una anticipazione per Venezia! Il Ponte della Libertà verrà chiamato il Ponte del Reset. Calma ragazzi! Niente di allarmante! È solo una nuova cosa diretta da algoritmi e robot opportunamente resettati. Che ansia questa attesa dell'avvento della speranza!

