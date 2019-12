Viva Rai Play! 15 milioni per Fiorello

Ieri ha salutato la diretta di Viva RaiPlay! con Giorgia e Jovanotti, Fiorello (nella foto), protagonista del primo varietà nato e pensato per una piattaforma online. Una sorta di esperimento che chiude abbondantemente in attivo il bilancio: dal 4 novembre al 20 dicembre, Viva RaiPlay ha totalizzato circa 15 milioni di visualizzazioni. Un numero destinato a salire ancora, dal momento che lo show resterà sulla piattaforma per tutto il 2020. Ma per Fiorello potrebbe essere solo un arrivederci, visto che il coinvolgimento dello showman nel Festival di Sanremo dovrebbe prevedere delle apparizione anche sulla piattaforma (si parla di una Edicola da Sanremo da trasmettere proprio su RaiPlay). Intanto, la Rai esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «Fiorello - è il commento dell'Amministratore Delegato Fabrizio Salini - ha chiuso l'ultima settimana di Viva RaiPlay! regalando un varietà di qualità, con divertimento, spettacolo, creatività e innovazione. I numeri fatti registrare sono importantissimi e ci aprono la strada a nuovi, importanti, progetti sul digitale. Con Fiorello, RaiPlay ha ottenuto una visibilità e un posizionamento che hanno superato le più rosee aspettative».

