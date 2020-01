Vittorio Sgarbi dice no alla direttrice unica per Possagno e Bassano

LA LETTERA

Gentile Direttore,

Una inspiegabile e impulsiva accelerazione della Amministrazione comunale di Possagno, contraddicendo la proverbiale lentezza delle pubbliche istituzioni, ha fatto arrivare agli organi di informazione, contro ogni regola e senza una delibera del consiglio di amministrazione, e neppure una informale comunicazione al suo Presidente, notizia della nomina di Chiara Casarin a Direttrice unica della Gypsoteca e Museo Antonio Canova di Possagno e dei Musei Civici di Bassano. Si tratta di una intuizione o di un auspicio del sindaco Valerio Favero, che me ne aveva parlato già qualche mese fa, ma ogni decisione andava doverosamente rimandata al primo Consiglio d'Amministrazione che, alla metà di dicembre, io avevo convocato per il 14 gennaio. Continuo a non capire le ragioni di una accelerazione ingiustificata, se non motivandola con la scadenza inevitabile del mandato di consulenza del Direttore, già in pensione, Mario Guderzo, non rinnovabile, e quindi, per una singolare ansia da horror vacui, rimpiazzato ad horas il giorno dopo la sua decadenza, il 1 gennaio, come si legge in un comunicato semiclandestino, elaborato senza alcun rifermento al Consiglio di amministrazione della Fondazione Canova. La quale, pur essendo un ente con personalità giuridica di diritto privato, è riconosciuta di pubblico interesse con decreto della Regione Veneto ,determinando l'opportunità, se non il principio etico, della nomina di una figura come quella del direttore, attraverso un concorso di evidenza pubblica o una chiamata di esperti, sui quali esercitare la scelta da parte del Consiglio di amministrazione (magari attraverso una commissione appositamente istituita), di cui altrimenti non ci sarebbe la necessità.

Tutto questo non è avvenuto e, com'era inevitabile, il Presidente, cui si attribuisce la nomina, è già destinatario di proteste di chi indica che la dottoressa Casarin, che si dichiara curatore indipendente, è in realtà una studiosa di arte contemporanea, laureata in semiotica e non in storia dell'arte. È per questo che io avevo ritenuto di assorbire le funzioni del direttore in un Comitato di Studio, con un coordinatore che sostenesse le funzioni amministrative, anche in condominio con i Musei di Bassano, dove peraltro la Casarin, scaduta la direzione artistica nel luglio 2019, risulta titolare di un semplice incarico di consulenza, presso il dirigente comunale dell'assessorato alla Cultura, da Ottobre 2019 fino a marzo 2020. Dunque non vi è nulla di chiaro nella doppia direzione che non risulta praticabile (e formalmente concordata), tra il Museo di Bassano e la Fondazione di Canova.

Appare invece una forzatura la nomina a Possagno, tanto da far scrivere il 3 gennaio 2020 ad Alessandro Tich: Chiara Casarin entra dalla porta principale nel Museo e Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, il cui direttore Mario Guderzo, andato in pensione l'1 gennaio, ha concluso il suo incarico appena tre giorni fa e cioè il 31 dicembre 2019. Un cambio della guardia la cui velocità fa impallidire persino i record del grande Usain Bolt».

Naturalmente il primo effetto di questo lampo è che la nomina sia espressione della Fondazione Canova di Possagno. Prosegue infatti correttamente Tich: «Nasce così per la prima volta, nella lunga e prestigiosa storia dei musei di Bassano e di Possagno, la figura della birettrice. Una e bina, chiamata a reggere in contemporanea le sorti di entrambe le strutture museali. Bingo! Anche se, per le modalità con le quali tutto ciò sta accadendo, rimane ancora irrisolta e comunque alquanto controversa una importante questione di fondo.

In questo preciso momento, infatti, le cose stanno così. A Possagno - rendendosi vacante il posto di direttore dall'altro ieri, e cioè dall'1 gennaio - la Fondazione Canova, che gestisce il Museo Gypsotheca, ha immediatamente provveduto alla nomina della nuova responsabile. Si tratta di un ente privato, retto da un Consiglio di Amministrazione come una qualsiasi azienda, e in quanto tale può assolvere a tale compito in tempi rapidi e senza tante pastoie burocratiche, diversamente da quanto accade per le istituzioni di diritto pubblico.

A Bassano invece il direttore (ovvero direttore scientifico) dei Musei Civici viene nominato a seguito di un bando pubblico di selezione. Bando pubblico che, come ben sappiamo, è stato indetto dall'amministrazione Poletto agli sgoccioli del suo mandato, che ha visto la partecipazione di alcuni candidati di rilievo e la cui efficacia è stata sospesa, con apposita delibera, dall'amministrazione Pavan.

Non fa una piega. Dunque, in realtà, a quanto risulta, la Casarin non solo non è direttrice unica, ma non dirige né Bassano né Possagno. In attesa che chiarisca la sua posizione ai Musei Civici di Bassano, io ho semplicemente e correttamente manifestato, nell'ordine del giorno del prossimo consiglio della Fondazione, la disponibilità a nominarla membro del Comitato di studio con funzione di consulente operativa, anche a titolo oneroso. Il resto è fantasia e, dall'altezza dei titoli contemporanei della Casarin, rischia di compromettere la reputazione della Fondazione Canova.

Vittorio Sgarbi

