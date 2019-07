CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vittorio Pierobon La prima notte magica non fu con Totò Schillaci, che con i suoi gol faceva sognare l'Italia ai Mondiali del '90, con la colonna sonora di Gianna Nannini. La vera notte magica è quella del 20 luglio 1969 con Tito Stagno che gridava: «Ha toccato. Ha toccato il suolo lunare». Una diretta televisiva durata 25 ore! Quella voce è rimasta impressa nella memoria di tutti. Oggi Tito Stagno - che questa sera, alle 21, sarà in Piazza Vescovado a Caorle per il Premio Papa Hemingway 2019 - ha lo stesso timbro inconfondibile. Alla...