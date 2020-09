IL LIBRO

Esattamente come Antoine de Saint-Exupéry mezzo secolo prima, anche Alberto Nassetti all'appuntamento con la morte è arrivato in aereo. Pure lui fin da piccolo per il volo aveva un'irresistibile passione, tanto da indurlo a dare una virata alla sua esistenza e a non seguire il solco professionale senza incognite tracciato dal padre. Voleva diventare pilota, e ci è riuscito, anche se non ha fatto i conti con il destino che a soli 28 anni lo ha strappato alla vita, facendolo morire volando, a bordo di un velivolo che si è schiantato.

LA TRAGEDIA

Nassetti in quel momento non aveva la cloche in mano e l'infinito davanti agli occhi, come tante volte in passato, perché era un semplice passeggero di quell'airbus A330 che si schiantò poco dopo il decollo di un volo di collaudo trasformandosi in bara. E della cabina di pilotaggio, un luogo magico dove più volte aveva provato l'emozione del decollo e la soddisfazione dell'atterraggio, e sulla quale i passeggeri sospesi in aria da fuori fantasticano su chi ci sia ai comandi, stavolta seduto nell'abitacolo vedeva solo la porta chiusa.

Quella stessa porta che non aveva esitato a varcare al termine di una prova durissima, perché era stato il primo comandante di linea al mondo tornato a volare dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al cervello.

LA STORIA

Nella tragedia avvenuta nel 1994 a Tolosa assieme a lui hanno perso la vita sette persone, tra cui l'amico e collega Pier Paolo Racchetti. Adesso la sua storia fa da filo conduttore a un libro scritto dal fratello il quale ha deciso di parlare di lui, e di altri piloti, svelando i loro lati meno conosciuti, perché degli autisti del cielo si parla solo quando sono protagonisti di fatti eccezionali, come un atterraggio di fortuna, un salvataggio spericolato, o un drammatico errore umano.

IL VOLUME

S'intitola Molte aquile ho visto in volo - Vite straordinarie di piloti, infatti, l'ultimo libro di Filippo Nassetti (edizioni Baldini e Castoldi), uscito a luglio. L'autore racconta appunto la vicenda del fratello Andrea, dell'amico Filippo e di altri personaggi, per far capire quali siano le motivazioni che li inducono a «staccare l'ombra da terra» e a manovrare un aereo.

IL PASSAGGIO

«Il volo, in fondo, nella storia dell'uomo, da Icaro in poi, rappresenta il punto d'incontro tra la suggestione folle di ascendere sopra le nuvole a dispetto del primo comandamento in natura, cioè la gravità, e lo studio ingegneristico delle leggi della fisica - scrive l'autore nel volume - . E, anche per chi ne fa la propria vita, i piloti, segna la congiunzione fra una vocazione, quasi irrazionale, annunciata con calligrafia incerta nei temi di scuola, e una ferrea determinazione per superare severe selezioni, con un addestramento che non conosce interruzione, dal primo brivido di decollo, all'ultimo attrito di atterraggio».

Questa antologia di narrazioni apre al lettore la porta della cabina, per mostrare gli uomini che ci sono dentro. Poi, dopo la lettura, volare non sarà più la stessa cosa.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA