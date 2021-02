Vista dall'Osservatorio Nord Est, questa fase politica non appare chiara. Al contrario. D'altronde, il Paese sta attraversando una stagione incerta. Tanto più dopo l'avvento del Covid. A Nord Est, sicuramente. Perché l'insicurezza è, forse, una delle poche sicurezze che ci accompagnano, in questa fase. Tanto più in Veneto, una tra le Regioni più colpite, in Italia. Così, oggi l'attenzione sulle vicende politiche nazionali appare molto elevata perché ci coinvolgono direttamente. Riguardano il nostro presente e il nostro futuro. La crisi di governo, aperta da Matteo Renzi a inizio anno, ha suscitato ulteriori dubbi e incertezze. Anche perché, in attesa del federalismo o, quantomeno, di un maggior grado di autonomia, il futuro e il presente della nostra economia dipendono da Roma. Che appare sempre più lontana, vista la difficoltà crescente di varcare i confini regionali.

Per questo la svolta imposta alla crisi dal Presidente Sergio Mattarella è importante. E ha coinvolto l'attenzione dei cittadini di quest'area. Tanto più perché ha incaricato una figura particolarmente coerente con le domande e i problemi del territorio. Mario Draghi, infatti, non è un politico di professione, ma un professionista della finanza e dell'economia, già a capo della Banca d'Italia e della BCE. Costituisce, dunque, un riferimento adeguato per un sistema territoriale fondato sul lavoro e sull'impresa. Sui lavoratori e sugli imprenditori.

Per questo, la scelta di Draghi alla guida del prossimo governo, nel Nord Est, nel sondaggio appena svolto da Demos, appare particolarmente apprezzata. Verso il Presidente incaricato, infatti, esprime fiducia il 72% dei cittadini di quest'area. Un consenso elevatissimo, dunque. Come quello rilevato a livello nazionale, da una recente indagine. A differenza del Presidente uscente, Giuseppe Conte, che nel Nord Est ottiene un livello di fiducia più limitato che nel resto del Paese. Ma, comunque maggioritario: 52%. La differenza che si osserva, a livello regionale e nazionale, dipende, come previsto, dalle diverse basi politiche del consenso ai due Presidenti. Trasversale, nei confronti di Draghi, mentre l'approccio a Conte è condizionato dal peso elettorale del M5S, che lo ha proposto e imposto come Premier nel 2018. E continua a sostenerlo anche oggi. Per questo Conte, conta relativamente - meno di Draghi, nel Nord Est e in ambito nazionale. Come il M5S. Tanto più perché non piace molto agli elettori dei partiti di Centro-Destra, all'opposizione del governo giallo-rosso, nell'ultimo anno e mezzo.

Tuttavia, di fronte alle prospettive che attendono il Governo guidato da Draghi, i cittadini del Nord Est appaiono certamente incerti. E divisi. Tra il governo di tutti e la coalizione dei pochi ma uniti. Mentre una componente ancor più larga vorrebbe andare a votare il più presto possibile. Dunque, per una volta, il Nord Est appare lo specchio del Paese. Ne riproduce il clima d'opinione. Instabile e frammentato. Immaginare cosa avverrà in futuro, è un azzardo. Perché, in questi tempi liquidi, il futuro è già passato.

