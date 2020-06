Vista dal Nordest, la vecchia signora Europa non sta tanto bene. Nel sondaggio di questa settimana dell'Osservatorio sul Nordest, la grande maggioranza delle popolazioni del Triveneto sembra sempre più orientata all'autarchia, a dis-integrarsi dall'Europa. A prima vista, gli ultimi convinti europeisti stanno nell'area di centro-sinistra. Sono pochi fra quanti guardano con simpatia sia al M5S sia a FI. Pochissimi nel bacino elettorale della Lega e di FDI. In quest'ultimo caso gli atteggiamenti scettici sono noti da tempo. Può sorprendere, invece, l'allineamento del potenziale elettorato del M5S a quello di FI nell'elevata sfiducia nei confronti dell'UE. Ci si può chiedere, infatti, se chi sta a Roma a rappresentare queste forze politiche, non percepisca la distanza, una volta si sarebbe detto, fra base vertice: M5S e FI, uno al governo, l'altro all'opposizione, stanno cercando un difficile compromesso che consenta all'Italia di ricevere i finanziamenti europei per fare fronte ai tempi difficili che ci aspettano. Neanche la Lega e nemmeno FdI fanno aperta professione di anti-europeismo, invocando l'uscita dall'euro. La leader di FdI ha detto, a più riprese, di essere europeista e un insigne economista, ex-ministro del precedente governo giallo-verde, vicino alle posizioni della Lega, ha, a sua volta, riconosciuto che la discesa dello spread sia dovuta al venir meno delle passioni anti-europeiste. Anche la Lega e FdI sono distanti dal loro elettorato nel Nordest? Non sono un politologo e, dunque, non azzardo analisi che non saprei fare. Mi limito solo a riflettere su un paradosso, che, forse, è solo apparente, legato al gioco delle parole che usiamo quando parliamo dell'Unione Europa, di un cantiere ancora aperto con tanti ritardi nei lavori. Un ponte con tante campate ancora da costruire. Non come il nuovo ponte-Piano di Genova. Il paradosso è semplice: se fossimo diventati veramente quasi tutti anti-europeisti, la pressione per uscire dall'euro dovrebbe aumentare ed essere raccolta e interpretata da un arco di forze politiche molto ampio: dal M5S a FdI passando ovviamente per la Lega e per FI. In realtà, la grande maggioranza di noi probabilmente non è contro il progetto di unione europea. Realisticamente, ci si divide piuttosto su come cambiare le regole del gioco, distribuendosi fra chi pensa che, comunque, senza un'unione sovrastatale magari di tipo federalista, non c'è futuro, e chi, invece, ritiene che debbano essere salvaguardati gli interessi nazionali rispetto a quelli più generali di politica europea. I veri autarchici e i disintegrati dall'Europa, probabilmente, sono una minoranza. Al di là di tali differenze, tuttavia, resta l'interrogativo se quanto rimproveriamo all'UE non sia un modo per non guardare la trave che c'è nel nostro occhio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA