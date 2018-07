CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Visse cento anni di solitudine e mille vite di relazione. Insegnò in America a due generazioni di studenti; discusse di filosofia con Croce e Bergson, di economia con Einaudi, di musica con Pizzetti, di poesia con Mallarmé, di letteratura con Bacchelli e Gide, di educazione con Amendola e Salvemini, di teatro con Ibsen e Claudel, di religione con Murri e Omodeo. Tenne carteggi con tutti, e non fu amico di nessuno. Come Voltaire, non ebbe una filosofia sistematica, né gli interessava di averla. E come del grande francese si può dire di lui:...