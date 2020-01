Visita pastorale a San Marco Il bilancio del Patriarca

VISITA PASTORALE

VENEZIA Con la concelebrazione eucaristica nella chiesa di Santo Stefano si è conclusa ieri la visita pastorale nelle cinque parrocchie della Comunità marciana, guidata dai due parroci: don Roberto Donadoni (San Moisè, San Salvador e San Zaccaria) e don Luciano Barbaro (Santo Stefano e San Luca). Una visita particolare in cui, accanto alle tradizionali celebrazioni e agli incontri con le varie realtà, vi sono stati numerosi appuntamenti con istituzioni, enti ed associazioni. Tra questi gli incontri con il Centro Pattaro, con i genitori dei Figli in cielo, con la Scuola Grande S. Teodoro, con il Conservatorio Benedetto Marcello, il Teatro La Fenice, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, l'Associazione Todaro benefico, con i Carabinieri a S. Zaccaria, l'Ava e con l'Ateneo Veneto. «Gli albergatori mi hanno annunciato che vogliono dare un segno per la Chiesa di Venezia ha affermato il patriarca durante l'omelia, tirando le somme della visita - San Marco è nel cuore e nella mente di tutti, ma ho chiesto che destinino un eventuale dono alle Muneghette perché una fede è fatta per esprimere il bello ma prima di tutto il bene, la condivisione. Abbiamo anche incontrato le istituzioni: ho prolungato la visita dai carabinieri perché abbiamo parlato del loro impegno, della loro fatica, del loro essere uomini, padri, sposi ed è bene sapere che dietro le divise c'è un uomo, con la sua professionalità e la sua umanità. È stato commovente il momento dell'unzione dei malati: ogni stagione della vita appartiene a Cristo e le stagioni in cui siamo fragili sono tempi ricchi di grazia». «La chiesa è comunione dove ognuno di noi ha un compito ha concluso il patriarca - Nella Chiesa ogni battezzato ha una vocazione e una missione irripetibile. La scarsità di preti, che non è un bene, ci porta a scoprire il battesimo e la fede come dimensioni che appartengono all'essenza stessa della Chiesa. Le comunità cristiane stanno o cadono a seconda della fede delle persone. La grazia non è un'astrazione, è il Vangelo di Gesù, è la persona di Gesù, è l'altro che incontro nel nome di Gesù».

Daniela Ghio

