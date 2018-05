Visioni di Danza, a Vicenza cinque giorni di spettacoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNASpettacoli, anteprime, residenze, incontri, workshop, prove aperte, una rassegna video e un convegno di respiro nazionale a Vicenza per festeggiare i trent'anni di vita della compagnia Naturalis Labor. Per celebrare questo traguardo, la compagnia ha ideato un festival curato dal direttore e fondatore Luciano Padovani che dal 2 al 5 maggio vede come protagonista il capoluogo berico, i suoi teatri e i suoi luoghi. Visioni di Danza 1988 2018 è dunque una cinque giorni ricca di incontri ed eventi. Il programma si apre domani alle 16...