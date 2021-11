Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIRUS E LAVOROVENEZIA Il mercato del lavoro in Veneto comincia a smuoversi. Al palo restano però le province di Venezia e Verona, ancora distanti dalle riprese delle altre città. La discriminante è il turismo, che ancora non ha ingranato e denota una difficoltà nel riprendersi come comparto. E anche la manifattura sconta le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime. I dati che provengono dalla Bussola - il mercato del lavoro...