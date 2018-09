CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIRTUAL REALITYLa vendemmia entra nelle sue giornate clou e ovunque è lavoro, batticuore e passione. Ma la vendemmia è da sempre un'occasione per stare assieme, socializzare, avvicinare al mondo del vino e magari fare anche del bene. Oppure, per utilizzare la tecnologia allo scopo di interagire con l'appassionato, enoturista o semplicemente curioso che sia. Così ecco l'uso di tecnologie innovative per raccontare una pratica antica, nella vendemmia speciale delle tenute Astoria a Refrontolo, sulle colline del Prosecco dove, fra i filari di...