VIOLENZAUn marinaio dell'Actv spintonato e fatto cadere dopo aver ripreso una ragazzina senza biglietto, invitandola a scendere dal vaporetto.È accaduto ieri, tra le fermate di San Marcuola e San Stae, a bordo un mezzo della linea 1. A riferire l'accaduto è una veneziana che ha assistito alla scena: «Il prodiere ha cercato di far scendere un'adolescente senza biglietto ma la giovane zingara, per nulla intimorita, l'ha aggredito verbalmente minacciandolo - racconta la testimone - Non c'erano molti passeggeri, ma nessuno di noi ha avuto il...