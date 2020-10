Violenza negli stadi (e fuori) ed episodi di razzismo, impianti antichi e scomodissimi (e, spesso, anche complicati da raggiungere), caro biglietti e scomparsa del calcio in chiaro (e relativi costi per accedere alle televisioni a pagamento), indignazione per gli impressionanti stipendi dei calciatori e rarefazione dei giocatori simbolo, le cosiddette bandiere, in favore di una figura di professionista che presta la propria opera senza troppi coinvolgimenti sentimentali, proprietà sempre più in mano a stranieri (americani e cinesi su tutti, ma non solo), poco chiari intrighi di mercato, strapotere di sempre più esosi procuratori. I motivi per voltare le spalle al pallone sarebbero millanta e, in passato, da ingenui e politicamente corretti commentatori, più volte se non ne abbiamo cantato il de profundis ne abbiamo annunciato almeno un imminente e inesorabile declino. Al contrario, niente di tutto questo è mai accaduto, il pallone non perde il suo appeal, conserva il suo zoccolo duro di appassionati, continua ad attirare i tifosi come la luce le farfalle notturne. Nemmeno la pandemia è riuscita scalfire la passione. E dire che c'erano tutti gli elementi per pensare che il Coronavirus potesse essere letale per il movimento: la lunga sosta, il campionato ripreso e portato ostinatamente e frettolosamente a termine nel pieno dell'estate e con la gente un tutt'altre faccende e preoccupazioni assorta, la successiva schizofrenica campagna acquisti, e adesso, la faticosa ripartenza, lo stillicidio di positività (ultima quello di Cristiano Ronaldo, proprio ieri, il 76. contagiato in serie A), i focolai non solo di Covid ma anche di nuove, continue e astiose polemiche. Niente da fare: il calcio resta, immutabile, in vetta nella classifica degli sport più amati e seguiti.

E il Nordest non fa eccezione anche se, va detto, in dieci anni, l'esercito del tifo ha perso un quattro per cento della sua forza, passando dal 45% del 2001 al 41% di oggi. E se questo, in fondo, è un calo poco significativo, va anche detto che contrariamente alla percezione - in realtà il pallone è una malattia dalla quale quasi il 60% di veneti e friulani appaiono tutto sommato immuni. Così come sembra in linea con la logica il crescente favore attorno alla Juventus, da sempre la squadra con più tifosi in Italia ma il cui seguito, a nordest, è lievitato di ben quattro punti nell'ultimo ventennio, staccando di 12 lunghezze il Milan (fermo al 20 per cento) e di 14 l'Inter (anch'essa a più 4 rispetto alla precedente rilevazione). L'Inter ha beneficiato prima dell'effetto-Ronaldo poi del Triplete conquistato nel 2010; la Juventus, dell'incontrastato dominio degli ultimi dieci anni e, più recentemente, del valore aggiunto di un altro Ronaldo. Quanto allo storico consenso che accompagna però da sempre i bianconeri, la spiegazione forse può stare nelle parole di Gianni Agnelli che, in un'intervista rilasciata oltre vent'anni fa a Enzo Biagi, spiegò: «Penso che il motivo di tanta popolarità e tanto seguito risieda essenzialmente nel fatto che agli italiani piace soprattutto vincere. E con la Juventus accade spesso».

