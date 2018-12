Vino biologico prodotto di nicchia Il Veneto è al quinto posto in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ds) Giovani e sempre più orientati all'agricoltura sostenibile, che sia biologica o biodinamica. Che si chiamino imprenditori agricoli o contadini, quello del ritorno alla terra è più di una scelta di vita, è un settore in crescita dell'economia. Le statistiche dicono che, pur rappresentando un segmento ancora piccolo nell'economia agricola complessiva, il fenomeno delle imprese under 35 è in crescita: più 5.6 tra l'ultimo trimestre 2016 e l'ultimo trimestre 2017 (fonte: rapporto Agrosserva di Ismea, marzo 2018). Tra il 2013 e il 2018...