VINI IN LOCANDA

Cento cene per Slow wine, ovvero: serate diffuse in tutta Italia con lo scopo di far conoscere la nuova edizione della guida che narra il mondo del vino e le storie di produttori e vignaioli. Venerdì prossimo toccherà alla Locanda Devetak a Savogna d'Isonzo (Go) sul Carso, con otto tipologie di vino fra le quali l'Astoria Prosecco Millesimato 2018 Extra Dry Valdobbiadene. In menu piatti come La Rosa di Gorizia (Presidio Slow Food) con guancette di maiale al rosmarino, lardo e cicciole, scaglie di formaggio çuç di mont Zoncolan Riserva 2018, stagionato oltre 12 mesi (Presidio) della fattoria Gortani di Mereto di Capitolo (Ud). Chiusura con la verticale di formaggi çuç di mont Zoncolan e confetture e miele Devetak. Costo: 65 euro, guida in omaggio. Info: 0481/882488. A Venezia, nello stesso giorno, interessante l'iniziativa dell'associazione Settemari il cui presidente Michele Maturi, ha organizzato una serata con cena dedicata all'Albania. Ai fuochi uno dei più importanti chef del paese nostro dirimpettaio, Alfred Marku, del ristorante Rapsodia di Shengjin, che ha pensato ad un menu di pesce e verdure su misura per l'occasione, dalla frittella con verdure al branzino con insalata, dalla torta di patate e crema di piselli alla sfoglia di pasta matta ripiena di cipolle al burro e creack leggero di formaggio e molto altro prima di chiudere con un semifreddo con mele cotogne e more di gelso. Info: 339/1689721.

