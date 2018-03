CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VINIIl vino grande motore della convivialità (e dell'economia) a Nordest: anche in questa settimana è un susseguirsi di appuntamenti. Mentre ha preso il via sulle colline trevigiane vocate la Primavera del Prosecco ecco che a Toara di Villaga, nel Vicentino, domenica prossima, andrà in scena un evento con le donne del vino dei Colli Berici ed Euganei. Appuntamento alla Cantina Piovene Porto Godi, dove, dalle 15 alle 19, sarà possibile degustare i vini di 14 cantine e chiacchierare con le produttrici. Saranno presenti anche Claudia e...