VINI

Il portale Wine-Searcher incrocia costantemente i prezzi di oltre 90 mila tra wine merchant ed enoteche e a fine anno ha aggiornato la classifica dei vigni da sogno, i più costosi. In cima alla graduatoria di queste bottiglie da sogno c'è l Amarone della Valpolicella Classico Selezione di Giuseppe Quintarelli, bottiglia che, in media, nelle enoteche del mondo, si trova a 1.135 euro. Ne parleremo più diffusamente giovedì prossimo, nel numero di gennaio del nostro inserto Cibi Vini & Piaceri, ma qui lo segnaliamo per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di Anteprima Amarone (1-2 febbraio, Verona), anche se - va detto nel prossimo fine settimana, a Palazzo della Gran Guardia, sede dell'evento, Quintarelli non ci sarà. Anteprima Amarone, giunta ormai alla 17. edizione, è considerata l'evento di punta della denominazione veronese, in quanto vede come protagonista esclusivo il Grande Rosso della Valpolicella. Nata alla fine degli anni 90, Anteprima Amarone propone a operatori e appassionati l'annata che entra in commercio. Tantissimi i produttori che racconteranno il loro Amarone 2016. Ad accompagnare gli assaggi ci saranno particolari proposte gastronomiche locali. Domenica 2 febbraio l'evento sarà aperto al pubblico e agli operatori del settore. Per maggiori informazioni: www.anteprimaamarone.it

