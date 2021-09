Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Vini del Triveneto in degustazione a Camalò di Povegliano (Treviso) con la 45. Mostra in programma fino a domenica 19 settembre negli spazi della Pro Loco. La settimana inizia domani sera alle 20.30 con L'assaggio che diventa emozione, degustazione bendati curata dai sommelier Fisar. Mercoledì con Dacci un taglio in degustazioni ci saranno i bordolesi del Veneto, assemblaggi armonici delle qualità Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, in...