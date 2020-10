Villaggio Barcolana. È la vita a terra della manifestazione con le Rive libere per la passeggiata ammira barche, 350 scafi ormeggiati dal Porto Vecchio alla Sacchetta. Piazza Unità, Piazza Verdi, Scala Reale e gli spazi di fronte alla Marittima diventano il centro di gravità a terra dell'evento, le barche e gli equipaggi in primo piano. L'edizione 52 della Barcolana a terra è stata naturalmente studiata per evitare assembramenti, ampliare il raggio d'azione, coinvolgere tutta la città e mantenere la tradizionale passeggiata sulle Rive per godersi la vista delle regine del mare.

La prima e aurea regola della Barcolana a terra è quella di esserci senza creare assembramenti e di organizzare un evento sicuro. Così enogastronomia, ristorazione e vendita sono affidati a chi lo fa per mestiere: i negozianti, i ristoratori e gli albergatori di Trieste, tutti già rodati per questa particolare edizione che, però, nulla toglie a visitatori e partecipanti, come passeggiare e ammirare le imbarcazioni ormeggiate, vedere i protagonisti della regata e condividere l'attesa della Barcolana.

Gli eventi a terra sono dislocati nei punti più belli della città, mentre per l'enogastronomia e lo shopping ci sarà invece tutta Trieste a disposizione, collegata all'evento grazie a un grande Concorso Vetrine organizzato con Fipe e Confcommercio e una rotta della ristorazione che valorizza le proposte tipiche. Il concorso vetrine vedrà l'azzurro come colore dominante e un grande premio in palio: la consulenza di un vetrinista professionista per addobbare la propria vetrina di Natale. La premiazione delle migliori creazioni sarà associata alla premiazione della regata nella tradizionale cerimonia di fine anno. Le categorie quest'anno sono state coinvolte anche in una caccia al tesoro a tema acqua e mare, organizzata per gli studenti delle scuole superiori.

Prendendo a prestito l'espressione montana degli alberghi diffusi, quest'anno Triste diventa un villaggio diffuso per Barcolana a terra con punti sparsi ovunque dove gustarsi i piatti tipici della regione e brindare in compagnia calandosi nello spirito della festa. Spazio anche a Barcolana job restart, una serie di eventi online per studenti, scuole, famiglie, adulti e cittadini. Ancora, in calendario c'è la seconda edizione (dal 5 al 10 ottobre) di Barcolana - Un mare di racconti, il festival letterario dedicato ai temi del mare, opsitato in diverse location: Castello di Miramare, Piazza Verdi, Biblioteca Comunale Edoardo Guglia di Muggia, Antico Caffè e Libreria San Marco di Trieste e Libreria Minerva. Numerosi saranno anche eventi come i laboratori del Wwf, le attività divulgative dell'Arpa e le tante mostre che per l'occasione trattano il tema del mare, nonché la pulizia dei fondali del Canale di Ponterosso.

Barcolana a terra avrà il proprio punto nevralgico in Piazza dell'Unità e nel suo prolungamento naturale fino alla Scala Reale, dove si troveranno gli hospitality dei Gold Sponsor e l'Infopoint. Qui dall'8 all'11 ottobre si potrà ammirare l'installazione Aria di Stefano Conticelli, l'artista orvientano che lo scorso anno, in occasione della cinquantunesima edizione della regata, ha donato al Comune di Trieste sette Tableaux Vivants (letteralmente quadri viventi), opere d'arte dedicate al mare e alla sua salvaguardia. Spostandosi in Piazza Verdi, il 10 ottobre è in programma l'incontro con l'autore. Protagonista sarà Lorenzo Mattotti, il più noto fumettista e illustratore italiano al cui tratto è stato affidato, quest'anno, il manifesto della Barcolana, un poster che è un inno alla gioia del navigare e che mette in primo piano una figura femminile eroica, sottolineando il ruolo centrale delle donne nello sport e nella vela in particolare.

