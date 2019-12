CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Villa Condulmer è un lussuosissimo resort, un prestigioso golf club che sorge accanto a una splendida villa veneta. Si trova a Mogliano, in provincia di Treviso, non lontano da Venezia. Il 14 novembre 2003, un gruppo formato da una decina di uomini cinesi soggiorna nelle suite della villa; giocano anche una partita a golf, ma sono lì per affari. Vestono all'occidentale, con abiti di fattura sartoriale. La delegazione è guidata da Xi Jinping, definito dalle scarne cronache di quell'episodio presidente del Comitato permanente del congresso...