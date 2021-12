Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE Dei 730 vigili del fuoco della provincia di Venezia, un centinaio non sono vaccinati contro il Covid, non hanno fatto nemmeno la prima dose; più in particolare, nel comando di Venezia e Mestre, sui quasi 300 pompieri in forza, una cinquantina non è vaccinata. «La media è simile alle altre realtà delle forze dell'ordine e di soccorso, e un po' a tutte le categorie del Paese» commenta il comandante provinciale, l'architetto...