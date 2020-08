LA STORIA

Quelli del cavallo bianco compiono 120 anni. La Vidal, ditta produttrice di saponi, bagnoschiuma e profumi, nasceva nell'anno 1900 a San Stae, proprio in quella Ca' Mocenigo che un secolo più tardi sarebbe diventata la sede del Museo del profumo, finanziato proprio dai Vidal. L'hanno appresa solo di recente questa fortunata coincidenza quando, grazie ai fondi europei per gli archivi d'impresa, stavano ricostruendo il loro passato: il numero civico della prima sede corrispondeva a uno dei civici del grande palazzo patrizio che oggi ospita il Museo del tessuto e del costume e, per l'appunto, il Museo del profumo.

LE ORIGINI

Angelo Vidal, il fondatore oggi l'azienda è alla quarta generazione era un commerciante di quelli che al tempo si chiamavano generi coloniali (oggi diremmo drogheria). Evidentemente le cose gli andavano bene perché decide di fare il salto e diventare imprenditore comprando il saponificio Salviati. Si ingrandisce, lascia la sede di San Stae e si trasferisce a San Marziale, a Cannaregio, dove lavora saponi e prodotti per la casa, come liscive e varecchina, ribattezzata Vidalina. In seguito acquisisce la Longega, ditta produttrice di profumi e prodotti per i capelli. Questa società aveva due sedi, una ai Tre Ponti e una a Marghera, vicino alla stazione ferroviaria, dove viene trasferita tutta la produzione. Siamo ormai tra le due guerre e i saponi Vidal, imballati in casse di legno, vengono spediti in treno in tutta Italia.

AMEDEO NAZZARI E CAROSELLO

Viene messo a punto un processo di lavorazione a freddo che consente di ottenere saponi marmorizzati. Angelo trova anche il tempo di fare nove figli, quattro maschi e cinque femmine; tutti diventano soci della Vidal, ma solo tre, Mario, Lorenzo e Vitale detto Lino entrano nell'azienda.

Lino è l'unico laureato e, dalla fine degli anni Venti, affianca assieme ai fratelli il padre nella gestione della fabbrica. Questi cede ai figli il 51 per cento della società, ma non viene mai firmato un patto di maggioranza, cosa che consentirà la vendita. Ma accadrà più avanti, dopo il clamoroso successo del bagnoschiuma Pino silvestre. Premessa: i Vidal erano molto amici dei Linetti, i produttori della celebre brillantina. Le due famiglie di imprenditori veneziani si riunivano tutti i giovedì a casa ora dell'uno, ora dell'altro, per giocare a carte. Naturalmente si scambiavano opinioni ed entrambi già negli anni Cinquanta avevano intuito le potenzialità della pubblicità televisiva e dell'uso di un testimonial: la Linetti aveva l'attore veneziano Cesare Polacco che promuoveva la brillantina, la Vidal usava l'allora famosissimo Amedeo Nazzari per pubblicizzare un'acqua di colonia sia maschile sia femminile. Intanto cominciano a farsi strada i bagnoschiuma, un prodotto in precedenza quasi sconosciuto (ci si lavava col sapone), la lepre da inseguire in quel momento è Badedas, il bagnoschiuma alle castagne d'India.

ARRIVA IL PINO SILVESTRE

A metà anni Cinquanta la Vidal crea Pino silvestre, all'inizio soltanto con il tappo a cono, per ricordare una pigna, e poi anche con la bottiglia verde. L'idea di usare il cavallo bianco viene a un pubblicitario toscano, Vito Taverna, e si comincia. I primi caroselli oggi si direbbe spot vengono girati in Camargue, il cavallo bianco è uno degli splendidi equini che vivono nella regione francese. In realtà il cavallo non è uno, ma sono vari, e per realizzare i filmati si lanciava uno stallone all'inseguimento di una cavalla. Per chi è nato negli anni Sessanta, i boomer, come si dice, il cavallo bianco della Vidal ha segnato un'epoca. Dopo la galoppata solitaria sulla spiaggia, sono arrivate le corse nelle varie città italiane e il Pino silvestre nel decennio Settanta diventa il bagnoschiuma leader in Italia: il 19 per cento del mercato e 4500 tonnellate di produzione annua.

IL BAGNOSCHIUMA

Viene anche diversificato negli aromi, in modo da renderlo più appetibile al pubblico femminile. Al quello del celeberrimo bagnoschiuma si affiancano altri marchi, legati al mondo della moda, per esempio Rocco Barocco, gli affari vanno a gonfie vele. Il successo attira l'attenzione delle multinazionali e una di queste, la Henkel, che non riusciva a penetrare nel mercato italiano, decide di acquisire la Vidal. Uno dei tre fratelli vende le proprie quote e gli altri due sono costretti a seguirlo. A questo punto il bagnoschiuma del cavallo bianco non è più italiano. La storia non finisce qui, però. Le multinazionali, si sa, si muovono secondo logiche tutte loro, per cui a un certo punto la Henkel decide di disfarsi di tutti i marchi locali, a prescindere da come andassero sul mercato. È il 1986 quando Massimo Vidal, figlio di Lorenzo, ricompra il marchio Pino silvestre e lo riporta in famiglia.

LA FINE E LA RINASCITA

È da solo, però, perché i due fratelli preferiscono non unirsi a lui. Fonda la Mavive (Massimo Vidal Venezia) e torna nell'arena. Nella vecchia Vidal, Massimo, che oggi ha 72 anni, si occupava dell'estero: la nuova società è tutta proiettata al di fuori dei confini nazionali. «Adazieto, ma sicuro», come recita il vecchio adagio, l'azienda riparte; le cose vanno bene, e si affaccia la quarta generazione. Viene fondato un nuovo marchio, The Merchant of Venice che si colloca nella fascia alta del mercato dei profumi e all'inizio è gestito dai fratelli Lorenzo e Marco, ma cinque anni fa Lorenzo ha fondato una propria azienda, Venice Olfactory, e The Merchant of Venice è rimasto a Marco, che ora ha 39 anni. Presente in 40 paesi del mondo ha sei negozi monomarca, tra i quali, a Venezia, le antiche farmacie di Santa Fosca e San Fantin. Nel 2012, pensando a una via per legare maggiormente il marchio a Venezia è nata l'idea del Museo del profumo, che si è concretizzata l'anno successivo, dopo un accordo con i musei civici veneziani. «L'idea ci è venuta visitando il bellissimo Museo del profumo di Merano», spiega Marco Vidal, «abbiamo pensato che si potesse replicare l'idea pure a Venezia». E infatti così è andata. Con un investimento da parte di Mavive di 600 mila euro sono state restaurate alcune stanze di ca' Mocenigo ed è stato allestito il Museo del profumo che espone, tra gli altri, gli oggetti di una collezione tedesca e offre anche un'esperienza olfattiva, visto che il profumo si odora e non si guarda. E poi c'è l'ultima, recentissima, iniziativa, Bottega Cini, ma questa è cronaca, non più storia.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

