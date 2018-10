Victor Wooten, la Biennale apre alle sonorità del jazz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOLa Biennale musica apre al jazz e si sposta in terraferma. In questo caso il nome scelto è di assoluto valore visto che al teatro Toniolo, con inizio alle 21, domani si esibirà il trio del bassista Victor Wooten. Il musicista della Virginia è sicuramente una delle figure più interessanti del panorama della musica di matrice neroamericana e molto probabilmente è proprio per questo motivo che è stato scelto per un festival che, attraverso il titolo Crossing the Atlantic quest'anno pone la sua attenzione soprattutto sulle...