LA MOSTRA

Una storia italiana è il titolo della nuova edizione dell'esposizione permanente dedicata all'eccellenza del gioiello made in Italy al Museo del Gioiello allestita all'interno della Basilica Palladiana a Vicenza. Inaugurata in anteprima online alcuni giorni fa, nell'attesa che le sue sale tornino accessibili al pubblico una volta superate le restrizioni dettate dalla pandemia e ricca di splendidi esemplari (si va dagli amuleti apotropaici alla parure di Paolina Bonaparte, dai capolavori neoclassici ai monili più innovativi) selezionati da un comitato scientifico che coinvolge per la prima volta i principali distretti di Vicenza, Valenza, Arezzo e Torre del Greco, si può visitare virtualmente sul sito internet del museo (www.museodelgioiello.it). Primo museo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicati al Gioiello (l'Art Jewelry Forum, celebre organizzazione internazionale che supporta il mondo della gioielleria, l'ha inserito nella lista dei più importanti al mondo e visitabili online) il Museo del Gioiello è uno spazio permanente di oltre quattrocento metri quadrati, un percorso scientifico e didattico articolato su due livelli, con mostre temporanee e permanenti, ideato da Italian Exhibition Group Spa (società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo) e realizzato in partnership con il Comune di Vicenza.

UN'ESPERIENZA ORIGINALE

Nella presentazione della mostra la direttrice Alba Cappellieri professore di Design del Gioiello al Politecnico di Milano e principale studiosa del gioiello in Italia, coadiuvata da Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion di IEG, illustra al visitatore telematico l'eccellenza del gioiello italiano in tutte le sue espressioni, dalla produzione delle grandi maison alle creazioni delle piccole e medie aziende dei distretti orafi del territorio, dall'abilità artigianale alle sperimentazioni artistiche e alla ricerca dei designer indipendenti. «La nuova edizione - dice Cappellieri - è un omaggio alla bellezza italiana, alla manifattura eccellente dei nostri territori orafi, all'arte, alla moda e al design che rappresentano il Made in Italy nel mondo. La nuova edizione italiana permette di concentrare lo sguardo su un caleidoscopio affascinante di gioielli, avvicinando contesti solitamente distanti e dimostrando la solidità del sistema orafo nazionale». Come sottolinea Marco Carniello: «Il Museo del Gioiello diventa sempre più un riferimento culturale per l'intero settore e consolida il suo ruolo all'interno della ricca offerta artistica di Vicenza». Per una visita ancora più coinvolgente e completa è possibile partecipare online a un ricco programma di webinar di approfondimento, in cui i protagonisti di questo mondo, aziende, designer, artigiani e i curatori, entrano in ogni dettaglio dell'esposizione per far conoscere le nove sale tematiche dai nomi fortemente evocativi legati al gioiello: Simbolo, Magia, Funzione, Bellezza, Arte, Moda, Design, Icone e Futuro.

Massimiliano Nuzzolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA