L'artista, un po' come lo scienziato, è un anticipatore dei tempi. Arte contemporanea e futuro sono un binomio inscindibile, da sempre. Incarna perfettamente questo concetto una mostra inaugurata oggi a Vicenza, presso le Gallerie d'Italia a Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, dal titolo Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani, a cura di Luca Beatrice e Walter Guadagnini. In esposizione circa cento opere della collezione Intesa Sanpaolo e collezioni private, con immagini dell'Archivio Publifoto.

FUTURISMO E SPAZIALISMO

Si parte dal Futurismo con opere di Boccioni, Depero, Marussig, Zanini e giocata su due parole chiave, spazio e tempo: il primo visto con gli occhi di Fontana, Munari, Klein; il secondo con l'ironia di Baj e le intuizioni di artisti quali Boetti, Cattelan, Mari, Paolini, Turcato. A seguire si comincia con gli anni Sessanta: mai come in quel decennio Il Futuro è il presente. Il boom economico, la crescita demografica, la conquista dello spazio imprimono una vitalità creativa che si traduce nella pop e optical art, ma anche nello spazialismo e nei tagli di Fontana, con la sua ricerca continua di stare al passo con l'evoluzione scientifica e tecnologica del tempo. Arrivano poi i Settanta con il concetto Il Futuro è il politico. Parole quali utopia e rivoluzione, femminismo si traducono nell'arte di autori quali Christo, Indiana, Isgrò, e Schifano che risentì del Sessantotto. Il futuro è il successo accompagna il pubblico negli anni Ottanta e nel loro edonismo con opere, tra gli altri, di Hirst, Kruger, Rosenquist, Warhol, per entrare poi nei Novanta che introducono la tematica de Il futuro è il postumano. L'uomo decide di trasformare se stesso partendo dal proprio corpo: lo testimoniano le opere di Burson, Morimura, fino ai modelli transumani negli scatti di Vintiner: ritratti di bodyhacker, persone che modificano il proprio corpo con imbianti bio-tecnologici per migliorarne le prestazioni. La mostra si conclude con il tema: Il futuro è l'ambiente e l'enorme sfida del nuovo millennio legata alla difesa del pianeta, con opere di artisti quali César, Eliasson, Gilardi, Lai, Bufalini. L'esposizione che resterà aperta fino al 7 febbraio 2021, può essere visitata da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (intero 5 euro, ridotto 3). Per informazioni: numero verde 800.578875, consigliata la prenotazione online sul sito www.gallerieditalia.com.

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

