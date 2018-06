Viaggio tra ritratti d'artista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTEÈ sempre accaduto nella storia dell'arte, in particolare nella pittura, che gli artisti abbiano ritratto se stessi in modi sorprendenti, stimolando così molte possibilità di letture interpretative del loro carattere e del loro mondo. Penso ai ripetuti e splendidi autoritratti di Rembrandt e Durer, all'intensa visione di se che aveva Goya nell'età matura e a quella invece giovanile di Raffaello. Senza dimenticare i molti autoritratti di Picasso tra i quali spicca quello cubista del 1907, il più famoso.E del resto è ancora in corso...