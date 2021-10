Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un lutto ad altezza bambino: la morte della nonna adorata in una casa di riposo, la tristezza della mamma, il ritorno nella casa d'infanzia che riporta a galla ricordi ed emozioni. Bastano un bastone, i vecchi quaderni di scuola, un pennello da barba, un lettore cd e un gioco a palla nascosto in una scatola impolverata per liberare una magia nella quale il tempo gioca in modo strano, proprio come le ombre che la notte, a letto, inquietano i...