VENEZIA Il sestiere di Dorsoduro, da sempre considerato una zona residenziale tranquilla della città, è oggi un'area in gran parte culturale e universitaria.

IL POLO DELL'ARTE

La zona alta del sestiere, dalla Salute all'Accademia, in particolare, è divenuta un importante polo d'arte, dove la pittura veneziana di medioevo e rinascimento si unisce all'arte contemporanea, grazie alle restaurate Gallerie dell'Accademia, alla Galleria di Palazzo Cini a San Vio, alla Collezione Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni, alla Fondazione Vedova nei Magazzini del Sale e all'affido di Punta della Dogana alla Collezione Pinault nel 2007 che, con il successivo restauro diretto dall'architetto Tadao Ando, l'ha trasformata in un museo di arte contemporanea con mostre temporanee. Esclusa la Fondazione Vedova, le altre quattro istituzioni si sono riunite in Dorsoduro Museum Mile, offrendo una serie di iniziative come itinerari integrati, comunicazione condivisa e riduzioni sui biglietti di ingresso ai musei. È questa quindi un'area che oggi vive di turismo culturale, con pochi residenti, molte seconde case e nessun negozio di vicinato. Dagli anni '60 ad oggi sono stati chiusi la scuola elementare delle Salesie, due fornai, due macellerie, fruttivendoli, salumiere, barbiere, fioraio, lavanderia, pescivendolo e negozi di alimentari e di casalinghi, sostituiti da negozi sia per turisti, che di antiquariato e oggetti di arte e pittura. Molti palazzi con abitazioni sono poi stati trasformati in alberghi. Solo un paio di piccoli supermercati, aperti di recente, evitano agli abitanti di andare a fare la spesa alla Giudecca o a San Basilio. Ricordo del passato pure due prestigiose vetrerie alla Salute, Salviati e Cenedese, quest'ultima trasformata in un albergo di lusso. Dallo scorso anno, nei locali prima occupati da un alimentarista, è Bottega Cini, un particolare negozio legato alla Galleria Cini che, grazie anche alle nuove tecnologie di Museyoum srl, mette in risalto la storia di Venezia e l'artigianato di alta qualità veneziano, mostrandolo nei suoi segreti. I pochi residenti hanno portato da diversi anni il Patriarcato a riunire la parrocchia dei Gesuati a quelle di San Trovaso e Carmini, e dalla scorsa estate le parrocchie unite sono diventate cinque, con l'aggiunta dell'Angelo Raffaele e di San Nicolò dei Mendicoli, guidate da don Paolo Bellio. Pur essendo più vivo dal punto di vista residenziale, anche il resto del sestiere si è completamente trasformato.

IL POLO DELLA MOVIDA

Campo Santa Margherita, ad esempio, ora uno dei centri della movida veneziana, con tanti bar e ristoranti, fino a qualche anno fa era un mercato vivace all'aperto, con sei banchi di pesce, tre di frutta e verdura, pochi bar e una pasticceria, tanti negozi di vicinato. «Alla Toletta, accanto alla mia libreria aperta nel 1933 afferma Giovanni Pelizzato - c'erano due pasticcerie, un fruttivendolo, un macellaio, una rivendita di pane, un salumiere, il negozio di scarpe di mia madre, un'oreficeria, un negozio di borse, una cartoleria, il calzolaio, una fioraia. Ora, i negozi di vicinato sono stati sostituiti da kebab, negozi di vestiario cinese e per turisti, è rimasta solo la mia libreria. Prima della pandemia alcuni turisti mi hanno chiesto se potevano fotografarmi. Ma io faccio un lavoro normale, non sono una rarità».

IL POLO UNIVERSITARIO

A Santa Marta, di molto ridotti i negozi di vicinato, c'è ora un'area universitaria dei due atenei veneziani. «La presenza degli studenti, e soprattutto del campus afferma il musicista Marco Furio Forieri rende più vivo il quartiere ma non c'è molta interazione con gli indigeni. Non fanno grandi amicizie, tranne qualcuno che poi intende fermarsi dopo la laurea. L'unico centro di aggregazione e punto di riferimento è il centro anziani, che ospita spesso corsi di vario tipo e incontri. Le case si svuotano ma negli ultimi due anni qualcosa sta cambiando: sono arrivate a vivere nuove coppie».

Anche Santa Croce ha subito la sorte di Dorsoduro: chiusi i negozi di vicinato, i residenti, ormai pochi, fanno la spesa nei piccoli supermercati ubicati nel sestiere. Molte abitazioni rimaste vuote, una volta restaurate, sono divenute alloggi per locazioni turistiche e alberghi. Pure i piani terra, svuotati dai negozi, sono divenuti appartamenti per turisti. «Campo San Giacomo dell'Orio una volta era pieno di ragazzi che giocavano racconta Giorgio D'Este della San Giacomo Benefica , adesso l'uso del cellulare ha trasformato il mondo. Oltre 50 anni fa con una decina di residenti ci siamo inventati la sagra per aiutare i meno fortunati. Era ben diversa da ora, c'erano cose molto popolari e la gara. Ora i giovani vogliono grandi musiche e confusione. La festa è diventata importante perché si fanno diversi introiti per la benefica ma non cè più lo spirito di prima. Avevamo un mondo di vita sociale che ora è sparito, negli ultimi tre anni il campo si è ripopolato di gioventù, ma con abitudini diverse».

Daniela Ghio

