VIAGGIATRICE

ROMA Raggiungere la maturità vuol dire completarsi e assumersi le proprie responsabilità. Vale anche per le automobili come la nuova Skoda Octavia che, con 7milioni di unità prodotte dal 1996, è il pilastro di Skoda e, a pochi mesi dalla presentazione dalla sua quarta generazione, aggiunge le versioni mild-hybrid, ibride plug-in e a metano per dare al cliente la possibilità di fare i conti con le proprie esigenze e disponibilità scegliendo, in ogni caso, un prodotto moderno, sotto tutti i punti di vista. A cominciare dallo stile, sempre più definito ed efficiente. Con un cx di 0,24 per berlina e di 0,27 per la wagon, la nuova Octavia è tra le auto più aerodinamiche al mondo e ha poche rivali per tecnologia, sicurezza e praticità. La strumentazione è tutta digitale con head-up display e la telematica di bordo è disponibile in 4 livelli, con schermi da 8,25 a 10, comandi gestuali, l'assistente vocale Laura e la navigazione aggiornabile online insieme alla possibilità di collegare qualsiasi telefono senza fili e di avere numerosi servizi online. La sicurezza a 5 stelle EuroNCAP è stata ottenuta grazie alla resistenza della scocca, ai 9 airbag e a tutti i sistemi presenti. Tra quelli meno comuni, ci sono il sensore che avverte gli occupanti se, prima di aprire le portiere, nelle vicinanze ci sono pedoni o ciclisti e l'Emergency Assist che, in caso di malore o colpo di sonno del guidatore, provvede ad arrestare la vettura in sicurezza. Gli spazi interni sono, come da tradizione Skoda, alquanto generosi e soprattutto pieni di soluzioni sofisticate, come i sedili certificati AGR con ventilazione e massaggio, e altre utili come la tasca per lo smartphone dietro ai sedili o il kit per dormire sul sedile posteriore.

SPAZIO A VOLONTÀ

La berlina ha già 600 litri di vano che diventano 640 sulla wagon con la possibilità di arrivare fino a 1.700. Le versioni G-Tec e iV ibride plug-in chiedono circa 150 litri di capacità come pegno per la loro efficienza. La G-Tec con motore 1.5 da 130 cv e cambio DSG a 7 rapporti, grazie ai 17,3 kg di gas naturale ospitabili dai suoi 3 serbatoi, ha un'autonomia di oltre 500 km, non emette particolato e dichiara 95-96 g/km di CO2, il 15% in meno rispetto alla corrispondente versione a benzina, con uno 0-100 in 9,6 s. e 212 km/h di velocità massima. Le iV ibride plug-in sono addirittura due, entrambe con motore 1.4, elettrico da 85 kW inserito nel cambio DSG a 6 rapporti e batteria da 13 kWh che permette loro di percorrere almeno 50 km e di raggiungere 140 km/h ad emissioni zero. Una ha 205 cv e l'altra da 245 cv è denominata RS perché pareggia in potenza l'omologa versione sportiva con il 2 litri a benzina, ma con emissioni al massimo di 36 g/km di CO2 (WLTP) contro i 180 dell'altra che, a sua discolpa, può solo citare la trazione integrale. La soluzione elettrificata più leggera si chiama invece e-Tec ed è un sofisticato 3 cilindri mille dotato di sistema mild-hybrid a 48 Volt che permette di limare la CO2 allo scarico del 9%. Presto sarà e-Tec anche l'1.5 da 150 cv. In arrivo ci sono la versione Scout ad assetto rialzato e la RS diesel da 200 cv ad integrare le versioni da 115 cv o 150 cv del 2 litri a gasolio che possono vantare consumi estremamente ridotti (3,8-5,4 l/100 km) e, grazie al filtro SCR con doppio dosaggio di additivo AdBlue, abbattono i NOx dell'80%. La Skoda Octavia parte da 24.650 euro, la 1.0 e-Tec da 26.950 con il cambio DSG a 7 rapporti che è di serie anche per la G-Tec a metano la cui soglia è di 30mila netti mentre è di 35.650 euro per l'ibrido plug-in, incentivi e bonus esclusi.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

