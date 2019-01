Via Pigafetta navigatore Paolo Hendel torna all'antico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROSon passati quasi quarant'anni e Paolo Hendel cita se stesso. Era il 1981 quando l'istrione fiorentino esordiva sul palcoscenico con Via Antonio Pigafetta navigatore, un monologo a due voci (la sua e quella della sua immagine inscatolata in una vecchia Tv) che visto con gli occhi dell'attualità potrebbe risultare quasi profetico. E oggi Hendel torna in scena con Fuga da Via Pigafetta - in cartellone oggi Scorzè (Ve) e l'1 marzo a Portogruaro (info http://www.arteven.it) - incarnando un padre che nel 2080 si trova a fare i conti con una...