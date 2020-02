VIABILITÀ

MESTRE Continua la rivoluzione alla viabilità di via Miranese e le sue laterali. Tra qualche mese partiranno i lavori per la pista ciclopedonale e in attesa del cantiere comparirà, in via sperimentale, una nuova rotonda all'incrocio tra il cavalcaferrovia e via del Parroco. Nel frattempo sono allo studio alcune modifiche anche all'incrocio con via Oriago e si attende la risposta della Soprintendenza per allargare la contestatissima rotatoria di viale Risorgimento. Proprio ieri gli uffici comunali hanno diramato l'ordinanza con cui si prevedono alcune modifiche alla circolazione di un tratto di via Trieste, che da lunedì fino a fine aprile sarà interessata da una modifica provvisoria fatta per adattare la viabilità al futuro percorso ciclopedonale che collegherà il cavalcaferrovia di Chirignago e via Miranese.

LA SPERIMENTAZIONE

A ottobre l'impresa Ceragioli Costruzioni si era aggiudicata l'intervento che partirà entro l'estate. La Direzione Lavori pubblici ha quindi fatto sapere di voler procedere subito alla predisposizione della rotatoria che unisce il cavalcaferrovia a via del Parroco inizialmente in maniera sperimentale e temporanea, per perfezionare la futura conformazione dell'incrocio, e successivamente alla realizzazione della stessa in via definitiva. Da lunedì quindi su via Trieste, alla fine del cavalcaferrovia, comparirà il senso unico rotatorio, con le indicazioni della nuova circolazione. «Partiamo con la rotonda in via sperimentale - spiega l'assessore Renato Boraso - e tra 4 o 5 mesi, se le cose vanno bene, sarà predisposta in modo definitivo. Tra qualche mese prenderà invece il via l'intervento per la realizzazione della pista ciclopedonale». Il ridisegno complessivo dovrà toccare anche altri punti nevralgici della viabilità del quartiere. A partire dall'incrocio con via Oriago. «Abbiamo iniziato i rilievi su quel tratto per stabilire come impostare la ciclabile e il marciapiede e come, eventualmente, rivedere la circolazione. Quello tra via Miranese e via Oriago è un incrocio delicato e pericoloso in cui si sono verificati molti incidenti, anche gravi. Vogliamo procedere con molta prudenza».

Non si sa se lo studio rivelerà che la soluzione migliore, per risolvere i problemi dell'incrocio, sia di prevedere un'altra rotonda: «Non si sa se sarà prevista una rotonda anche all'incrocio con via Oriago - aggiunge Boraso - stiamo studiando la soluzione migliore e prima di prendere una decisione dialogheremo con Spinea. Abbiamo già incontrato l'amministrazione due volte e affronteremo quel nodo delicato insieme a loro». Da Spinea, infatti, in tanti avrebbero preferito la rotonda all'altezza di via Oriago al posto dell'attuale rotatoria a cui i pendolari si stanno abituando o rassegnando. «La situazione è migliorata e ora il traffico è fluido - conclude Boraso - e per il momento quella rotonda resta. Almeno fino a quando non avremo la risposta della soprintendenza». Per ampliare la carreggiata si punta infatti a spostare la recinzione del Don Orione e un muro che però è vincolato.

Melody Fusaro

