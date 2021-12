CAVALLINO TREPORTI

Una data storica, attesa da oltre vent'anni. Si terrà oggi la posa della prima pietra per la realizzazione della comunità alloggio Ci Siamo Anche Noi. In questo modo prenderanno avvio i lavori per la costruzione di una nuova struttura sociosanitaria che sorgerà a Lio Grando. Si tratta di un intervento dal valore di 2 milioni di euro che la cooperativa Ci Siamo Anche Noi, supportata dall'amministrazione comunale, dall'Ulss4 e dalla Regione, investirà per la realizzazione e la gestione della Comunità alloggio ed il Gruppo appartamento.

PROGETTI INTEGRATI

La struttura darà spazio ai due progetti integrati con dieci posti per persone con disabilità, e con sei posti per persone con fragilità sociali. Il progetto prevede inoltre aree a parcheggio e l'utilizzo dello spazio verde circostante per le attività, lasciando però invariata la destinazione a parco giochi aperto alla comunità. Il progetto, come spiegato dal presidente della cooperativa Sauro Baldan, risponde ad un preciso bisogno proveniente dalle famiglie e dalle persone con disabilità di sperimentare percorsi di autonomia e di distacco per dare momenti di sollievo alla prime e per costruire un'identità extra-familiare per i secondi. Attraverso il Gruppo appartamento invece, la cooperativa intende inoltre offrire spazi di sperimentazione alla vita autonoma e supporto a persone con disabilità.

«Per noi ha detto Baldan questo è un momento storico, contiamo di ultimare il progetto in due anni».

I CONTRIBUTI

La realizzazione del centro è stata possibile grazie all'approvazione della legge sul Dopo di noi che consente alla cooperativa di potenziare le prestazioni grazie alla collaborazione con l'Ulss4 e la continuità con l'Ulss3, e progetti e servizi accreditati dalla Regione e realizzati anche in collaborazione con il Comune di Cavallino-Treporti. «Abbiamo supportato l'iter per la realizzazione di questa nuova struttura aggiunge la sindaca Roberta Nesto -, perché sempre di più ci siano risposte alle famiglie che necessitano di assistenza e supporto, in un concetto di famiglia, dell'abitare assieme, con percorsi ed attività funzionali agli obiettivi che Ci siamo anche noi persegue. Stiamo sviluppando anche gli altri percorsi per il potenziamento dei sociosanitari». Sulla stessa scia le parole dell'assessore al Sociale, Giorgia Tagliapietra: «Questa struttura dice - è un passo importante per dare nuove opportunità agli ospiti e alle loro famiglie, ampliando l'offerta dei servizi a supporto di una vita indipendente ed una assistenza costante».

Giuseppe Babbo

