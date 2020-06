VENEZIA La giunta comunale ha approvato l'ampliamento del garage San Marco di piazzale Roma dopo aver ottenuto il consenso della Soprintendenza all'abbattimento dell'ormai storica torre piezometrica, permettendo la costruzione di un'ala con altri dieci piani per un totale di 451 posti auto in più.

Il progetto è dell'archistar Mario Cucinella e comporterà l'abbattimento della storica torre piezometrica che ancora oggi caratterizza quell'area di piazzale Roma. Con l'ampliamento il Garage San Marco arriverà a offrire complessivamente 1286 posti auto. Tra i nuovi 451 comunque 101 saranno riservati alla Cittadella della Giustizia (39), a Veritas (42) e al Comune (20). Il progetto prevede anche una tettoia fotovoltaica e un ampio numero di colonnine per la ricarica elettrica delle auto.

La vicenda che ha portato alla decisione è annosa ed è stata caratterizzata da proteste e ricorsi al giudice amministrativo. Dopo parecchi anni di opposizione anche in Consiglio comunale, restava l'ultimo punto, quello dei Beni culturali riguardante l'ex torre dell'acquedotto.

Fortemente contrario il presidente della Municipalità (e candidato sindaco con la lista Tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini.

«Si costruisce su un'area verde, abbattendo un elemento storicamente e architettonicamente caratterizzante - ha commentato - senza alcun confronto coi cittadini. Si portano turisti in auto a Venezia con un ponte della Libertà sempre più intasato. Non è che, per caso, si vogliano agevolare gli interessi di qualcuno?

La decisione si inserisce in un piano ben preciso, di mobilità che guarda al passato.

Il Comune di Venezia deve esigere una mobilità totalmente sostenibile, altro che i parcheggi»..

