Via gli sbandati da Villa Querini Si sistema il parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RINASCITAMESTRE Da giardino degli sbandati a parco per le famiglie con bambini. Non sarà facile, ma il Comune ci sta provando. E, in questi giorni, stanno partendo i lavori di riqualificazione del parco di Villa Querini (gli unici giardini del centro almeno fino agli anni Settanta) con i quali sarà realizzata una nuova area giochi per i più piccoli e installata una recinzione per evitare bivacchi notturni.L'intervento è previsto nell'ambito del programma PonMetro, prevede la realizzazione del parco giochi di circa 200 metri quadri e la...