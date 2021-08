Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un capezzolo in primo piano e una goccia di latte che sgorga: il poster su campo rosso del nuovo film di Pedro Almodovar Madres Paralelas con Penélope Cruz - che il 1 settembre aprirà la Mostra del cinema di Venezia - è finito nel mirino di Instagram che lo ha rimosso per aver violato le regole del social contro la nudità. Salvo poi scusarsi con il regista spagnolo e la sua produzione El Deseo.«Facciamo delle eccezioni per consentire la...