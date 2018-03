Via Crucis, in mille in processione con il patriarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SETTIMANA SANTAMESTRE Un migliaio di persone, sabato sera, vigilia della domenica delle Palme che ieri ha aperto la settimana santa verso Pasqua e 33esima Giornata mondiale della gioventù, ha preso parte alla via Crucis con il patriarca Francesco Moraglia che ha attraversato il centro città. La processione è partita da San Girolamo dove i fedeli si sono prima alternati in chiesa in un momento di raccoglimento dell'antico crocefisso. Il percorso si è snodato per via Torre Belfredo, via Manin e piazza Ferretto con sette stazioni a rievocare...