La quarta edizione del corso di Family Business Management presso la Business School della Luiss nasce nel segno della nuova partnership con la IE Business School di Madrid, come promesso, dopo l'asse lanciato due anni fa con la IÉSEG School of management di Parigi. Il corso trimestrale iniziato in questi giorni sarà quest'anno trasmesso via webinar e accompagnerà

i 30 partecipanti in una full-immersion settimanale, dal giovedì al sabato. Quattro i moduli tutti in inglese. Il primo (Basics &Key Challenges) dalla IEBusiness School di Madrid è un percorso tra l' essenza del family business, le chiavi per il successo e le sfide per la crescita, tra coesione e passaggio generazionale. Il secondo modulo (Inspirational on-site Experience) dal Campus Ieseg School of Management di Lille affronta invece i temi della competitività e dei modelli

di business. Il terzo (Keys for Value Over Generations) trasmesso dalla Luiss e dalla IE Business School passerà in rassegna i nodi della crescita finanziaria, passando dalla diversificazione, per arrivare alla professionalizzazione e ai modelli di governance . Si chiuderà presso la Luiss Business School a Villa Blanc (Your Values,Your Vision) a Roma, tra sostenibilità e comunicazione. A novembre 2021 l'appuntamento tornerà quello tradizionale in mobilità.

