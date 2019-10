Vetro contraffatto alla Fiera internazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMURANO Una mera lastra di vetro piegata che fungeva da lavello del bagno. Solo che sopra campeggiava in bella mostra il marchio del vetro artistico di Murano. Bollino contraffatto, peraltro di dimensioni maggiori rispetto a quello originale, su un vetro che di sicuro non era Made in Murano. Ci è voluto poco, a un associato del Consorzio Promovetro, per scoprire che la truffa era servita su un piatto d'argento. È successo alla fiera Cersaie di Bologna, un appuntamento internazionale importante per il settore del design di superfici, di...