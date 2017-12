Vetrai, si apre uno spiraglio In pensione prima dei 67 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTIGIANIVENEZIA Una buona notizia, ma da prendere con le pinze, per non creare false aspettative nei lavoratori. Si tratta dell'inserimento dei vetrai fra le 15 categorie dei cosiddetti lavori gravosi e usuranti, che hanno quindi diritto, secondo la nuova manovra del Governo, all'esenzione dall'aumento automatico dell'età pensionabile a 67 anni. Una decisione che riguarda 14.600 lavoratori in Italia: infermieri e ostetriche; maestre d'asilo nido e scuole dell'infanzia; macchinisti ferroviari; camionisti; conduttori di gru, autogru su...