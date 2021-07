Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il sogno di una Vespa, di una corsa in totale libertà, lontani da tutte le regole, da ogni vincolo e costrizione, ma soprattutto dalle paure di un mondo che teme il diverso: il primissimo film di animazione Disney Pixar ambientato in Italia, e nelle iconiche Cinque Terre liguri casa d'infanzia del regista Enrico Casarosa, è un intelligente racconto di formazione visto ad altezza bambino, alter ego dello stesso autore. Che torna in Riviera...