VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA «Salviamo il paesaggio per salvare i cittadini». È il grido ecologico a 360 gradi della lista civica regionale Veneto Ecologia Solidarietà, di cui è candidata presidente Patrizia Bartelle, che ieri mattina ai giardini Papadopoli ha presentato i nove candidati per la provincia di Venezia: Andreina Visconti, Michele Boato, Teresa Lapis, Giancarlo Furlan, Alessandra Cecchetto, Massimo De Pieri, Stefania Mazzotta, Giancarlo Gazzola e Nicoletta Doro.

Nei punti principali del programma attenzione a laguna, suolo pubblico, scuole e sanità. «La laguna sta diventando braccio di mare per via dello scavo dei canali, in particolare quello dei Petroli. - ha spiegato Michele Boato - Le acque alte fino al 1960 erano 12 all'anno ma ora, dopo il Mose, allargate le bocche di porto, sono diventate 64. Vogliamo il rialzo dei fondali di 20 cm, un terminal all'esterno del Mose e la comparazione di tutte le alternative per tenere le grandi navi fuori dalla laguna». Tra i punti del programma per Venezia anche lo stop al moto ondoso: «Proponiamo che in Canal Grande possano passare solo vaporetti e barche a remi, con possibilità di transito per il trasporto merci dalle 24 alle 7».

Tra i temi chiave anche il consumo del suolo: «Il Veneto ha il record come regione» ha detto Andreina Visconti, citando il quadrante di Tessera, oggi ancora area incontaminata e agricola, che prevede la costruzione di uno stadio, centri commerciali e strutture ricettive. «Noi proponiamo di investire sulle aree già urbanizzate di Marghera, come i 110 ettari dell'ex Eni». In gioco anche il futuro della scuola: «Abbiamo 3500 edifici scolastici, la metà dei quali con più di 50 anni e carenze nelle certificazioni antiincendio, antisismiche e impiantistiche. - ha riferito Massimo De Pieri - Il Veneto ha fatto un piano triennale di manutenzione degli stabili scolastici, ma gli interventi sono stati solo al 10%. Le scuole non sono sicure e non hanno le caratteristiche per una didattica moderna. Un'emergenza ora aggravata dal covid. La regione allora deve farsi promotrice di forti investimenti».

A questi temi si aggiunge l'impegno per la sanità, esplicitato dalla candidata presidente Patrizia Bartelle: «I cittadini vorrebbero una sanità di prossimità ed immediata. - ha detto - La Regione finora ha preferito spendere le risorse residue in grandi opere come la pedemontana anziché per sviluppare il servizio». Giovedì invece la lista parallela nata per le amministrative comunali Per Mestre e per Venezia - Ecologia e Solidarietà, che sostiene il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini di Tutta la Città insieme, ha presentato i 36 candidati e i sei capilista: Maria Rosa Vittadini, Michele Boato, Anna Ippolito, Giancarlo Ghigi, Mara Franco e Renzo Rivis.

Francesca Catalano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA