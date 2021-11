Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO IL FESTIVALNiente quote donne a Sanremo 2022, spazio al merito: Amadeus si smarca dalla proposta del ceo della Fimi, Enzo Mazza, che ha lanciato l'idea di portare in gara all'Ariston un cast formato per metà da artiste. «Con grande rispetto non sono d'accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell'artista, sarebbe un grave errore, la scelgo in base alla bellezza», precisa il direttore artistico e conduttore del...