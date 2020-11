VERSATILI

MONACO DI BAVIERA Commerciali per l'avventura e professionali per il fuoristrada. Ford ha aggiornato e arricchito la propria gamma con le varianti Trail del Transit (anche Custom) e Active del Tourneo. La prima è una declinazione fortemente vocata all'offroad, come ha confermato l'escursione nella foresta bavarese, la seconda è ispirata esteticamente alle peripezie lontane dall'asfalto.

Grazie alla trazione integrale intelligente, il Transit Trail (a partire da 36.200 euro Iva esclusa) non teme i tracciati dissestati: quello particolarmente melmoso del test drive tedesco non è riuscito ad impedire al veicolo di muoversi con sorprendente agilità. Impostando la giusta modalità di guida, il conducente può limitarsi ad intervenire solo sul volante perché la distribuzione della coppia viene regolata non solo tra l'asse anteriore e posteriore (fino al 50%), ma anche tra le singole ruote. C'è una nicchia di clienti che ha bisogno delle quattro ruote motrici per svolgere le proprie attività e l'Ovale Blu è andata incontro a questa domanda.

In alternativa è a listino anche a trazione è anteriore con il nuovo differenziale meccanico a slittamento ridotto di serie.

ORGOGLIO DEL LOGO

Anche esteticamente, il Trail non nasconde le proprie ambizioni con l'enorme logo e la griglia nera opaca che richiamano il quasi voluttuoso Ranger Raptor. La variante Trail del Transit è disponibile solo con il motore convenzionale a gasolio da 2.0 litri, l'EcoBlue da 130, 170 e 185 cavalli.

La positiva prova bavarese è avvenuta al volante della declinazione intermedia. Il Custom Trail (fra 3.000 e 3.400 kg di massa complessiva) è offerto con la declinazione ibrida delle stesse motorizzazioni che garantisce una maggiore efficienza. Questo modello è ordinabile come van, a doppia cabina e combi a passo corto o lungo. Il Tourneo Active (sia per il trasporto merci sia per il trasporto persone) è caratterizzato dalla ormai classica griglia frontale che distingue questo allestimento derivato dal segmento delle autovetture, dal rivestimento aggiuntivo su passaruota, paraurti posteriore e calotte dei retrovisori esterni, dalle barre al tetto e dai cerchi in lega da 17. Il modello sorprende per l'efficienza delle motorizzazioni ibride.

Seppur su un percorso piuttosto scorrevole e sostanzialmente senza carico, dopo una quarantina di chilometri il computer di bordo della variante a 48 Volt dell'unità più potente (185 cavalli) indica un consumo di 6,7 l/100 chilometri. L'Ovale Blu l'ha omologato per 7,8. E anche con il modello da 170 cavalli, sempre con cambio manuale e sempre senza carico, ma con qualche tratto urbano in più, il display indica 7,3 l/km. Il listino, Iva, riduzioni e incentivi esclusi, parte da 39.800 euro.

Mattia Eccheli

