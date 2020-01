SINDACATI

MESTRE Ancora strascichi della battaglia per il rinnovo della Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria di Versalis. Il rinnovo era previsto già a giugno 2018 ma si è dovuto attendere le scorse settimane. Femca-Cisl dice che è colpa della Cgil: «Nonostante ripetute insistenze da parte mia, la Cgil non ha voluto condividere unitariamente l'apertura della procedura per il rinnovo Rsu» spiega il segretario Giuseppe Callegaro. Il ritardo, in parte, è dovuto a un ricorso della Cisl per una presunta non corretta procedura e non corretto rispetto delle norme. La Cgil racconta che il Comitato dei garanti ha stabilito all'unanimità, quindi compresa anche la Cisl, di rigettare quel ricorso e quindi la Filctem-Cgil ha guadagnato un delegato in area quadri e uno all'interno dell'impianto. Callegaro risponde che il ricorso è stato respinto per un vizio di forma e non per i contenuti e che in definitiva la Cgil non ha vinto le elezioni: la Cgil ha preso 146 voti ed eletto 4 delegati, la Cisl 177 e 4 delegati, infine la Uil ha preso 19 voti e 1 delegato. A differenza della precedente tornata elettorale, quando la Cisl conquistò 5 delegati, la Cgil 3 e la Uil 1, questa volta dunque i delegati tra Cisl e Cgil sono pari. La Femca-Cisl anche in quest'ultima tornata è stata il sindacato più votato ma, con il sistema proporzionale in vigore dal 2014, i delegati sono pari. (e.t.)

