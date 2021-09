Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Verrebbe da dire che nemmeno agosto quest'anno è quello di sempre: lunedì una forte grandinata sul Lido ha accolto i primi arrivi per la Mostra, facendo sembrare la sera un inizio di ottobre con inattese freschissime temperature; e non lo è di certo anche questa Mostra, al pari di tutti gli altri festival del mondo, al secondo anno mutilata di presenze e libertà che il Covid continua a non permettere. L'anno scorso fu l'unico festival...